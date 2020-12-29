Эль-Хасака, Сирия, , 16:08 — REGNUM Акция протеста прошла в посёлке Телль-Хамис (провинция Хасеке, Сирия), передаёт 29 декабря Surya.

Арабы, живущие в Телль-Хамисе, вышли на акцию против присутствия в регионе курдских формирований из «Сил демократической Сирии». Они потребовали, чтобы район снова был взят под контроль правительственными структурами.

Курдские силовики разогнали протестующих: несколько человек были ранены.

Напомним, в настоящее время под контролем курдов в Сирии находится также часть провинций Ракка и Дейр-эз-Зор. В конце декабря в Дейр-эз-Зоре «Силы демократической Сирии» арестовали несколько человек, отказавшихся от вербовки.

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