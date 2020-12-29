Махачкала, , 15:42 — REGNUM Заместитель мэра Дербента Заур Эминов назначен министром по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Соответствующий указ подписал врио главы республики Сергей Меликов.

Эминов родился в 1974 году в Дербенте. С 1999 по 2016 годы он работал главным государственным инспектором труда в Дагестане, а затем стал начальником управления земельных и имущественных отношений администрации Дербента. В середине мая 2019 года Эминов был назначен заместителем главы города.

Напомним, прежний министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Агарагим Кагиргаджиев начал работать в этом ведомстве с октября 2018 года, после того как стал одним из победителей конкурса управленцев «Мой Дагестан». Вначале он занимал должность первого заместителя министра, а в феврале 2019 года возглавил министерство.

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