Нижний Новгород, , 15:42 — REGNUM По итогам декабря из губернаторов Приволжского федерального округа в группу глав с очень сильным влиянием вошли четыре руководителя, самые высокие позиции — у руководителя Татарии Рустама Минниханова, который занял третье место в России. Худшие позиции из поволжских глав — у руководителей Марий Эл и Оренбургской области. Такие данные приводятся в аналитическом докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

АПЭК опубликовал рейтинг влияния губернаторов по итогам декабря 2020 года. В группу губернаторов с очень сильным влиянием вошли 20 руководителей, в том числе четверо — из Приволжского федерального округа. Тройку лидеров в стране замкнул глава Татарии Рустам Минниханов, уступив мэру Москвы Сергею Собянину и главе Чечни Рамзану Кадырову, которые заняли соответственно первое и второе места.

Читайте также: Рейтинг влияния глав субъектов РФ в декабре 2020 годаШестое место в рейтинге влияния сохранил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, на 11-м месте — глава Башкирии Радий Хабиров, 16-ую строчку занимает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернаторы ещё четырёх регионов Поволжья включены в группу глав регионов с сильным влиянием. Руководители Прикамья и Удмуртии Дмитрий Махонин и Александр Бречалов заняли соответственно 27-е и 28-е места, саратовский губернатор Валерий Радаев замкнул топ-30, глава Ульяновской области Сергей Морозов остался на 37-м месте.

Руководители остальных шести регионов ПФО вошли в группу губернаторов со средним влиянием. Возглавил группу губернатор Кировской области Игорь Васильев (51 место), на три строчки ниже оказался исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов (54 место). Глава Чувашии Олег Николаев занял 64-е место, за ним следует губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Аутсайдерами являются глава Марий Эл и губернатор Оренбуржья Александр Евстифеев и Денис Паслер, которые оказались соответственно на 68-м и 74-м местах.

Напомним, эксперты АПЭК отмечают, что в последний месяц года федеральный центр в части региональной политики подтвердил курс на решение тактических задач преодоления последствий пандемии и экономического кризиса, а также стратегических задач, включая развитие социальной и транспортной инфраструктуры.

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