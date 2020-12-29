Киев, , 15:04 — REGNUM Бывшему депутату Верховной рады Украины от «Партии регионов» Алексею Журавко заочно предъявлено обвинение в терроризме. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Парламентарий якобы причастен к созданию «террористической организации» на территории Украины, поддерживал воссоединение Крыма с Россией, а также ополчение Донбасса в войне с украинскими захватчиками.

«Сообщник террористов продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы на юге Украины», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Закарпатья арестовал изъятое сотрудниками СБУ имущество главы Партии венгров Украины Василия Брензовича.

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