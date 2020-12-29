Минск, , 14:57 — REGNUM Основные направления деятельности правительства Белоруссии по достижению целей, решению задач и реализации положений программы социально-экономического развития республики на 2021−2025 годы закреплены постановлением совета министров Белоруссии №758 от 24 декабря. Об этом сообщает белорусский Национальный правовой интернет-портал.

«Ключевая цель деятельности правительства — создание условий, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие, рост благосостояния и уровня жизни населения», — сказано в официальном комментарии.

Пятилетним планом предусмотрено реализовать несколько ключевых задач, отражённых в названиях глав документа: создание условий для улучшения жизни населения; поддержание макроэкономической сбалансированности и финансовой стабильности; развитие инициативы, предпринимательства и конкуренции; преобразование государственного управления и рост отдачи от государственных активов; повышение эффективности осуществления инвестиций в экономику; повышение инновационности экономики (достижение уровня инновационного развития восточноевропейских лидеров; повышение эффективности производственной сферы; ускоренное развитие сферы услуг; развитие внешнеэкономической деятельности; реализация стратегии регионального развития (повышение привлекательности для жизни, работы и бизнеса территорий, расположенных за пределами столицы и областных центров); экологическая политика в контексте устойчивого развития и перехода на принципы «зеленой» экономики.

Напомним, правительство Белоруссии в 2020 году досрочно провалило годовой официальный прогноз, утверждённый указами Александра Лукашенко. Ранее регулярно не исполнялись годовые и пятилетние планы.

Формально обсуждение нового плана на пятилетку (2021−2025 годы) должно состояться в феврале на «Всебелорусском народном собирании» сторонников Лукашенко. Фактически президентской администрацией утверждены и правительством приняты к исполнению и официальный прогноз социально-экономического развития на 2021 год, и на пятилетку.

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