Душанбе, 29 декабря 2020, 14:57 — REGNUM Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом, сообщили 29 декабря в пресс-службе таджикистанского лидера.
Во время телефонного разговора собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Отмечается, что, несмотря на пандемию коронавируса, страны провели важные политические мероприятия.
В частности, в России прошло голосование по поправкам в Конституцию, а в Таджикистане — выборы президента и депутатов парламента. Собеседники обсудили мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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