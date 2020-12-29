Сочи, Краснодарский край, , 15:04 — REGNUM Несмотря на санкции США, Россия и Турция подтвердили свою нацеленность на развитие военно-технического сотрудничества. Об этом 29 декабря сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Мы ценим, как не раз отмечал президент Путин, принципиальный настрой наших турецких коллег на продолжение взаимодействий в этой области, несмотря на продолжающееся нелегитимное давление со стороны Вашингтона», — заявил глава МИД РФ.

Также Лавров указал, что Вашингтон оказывают на турецкую сторону нелегитимное давление и откровенно лоббирует интересы американских производителей, грубым образом нарушая международное право.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что в Ливии нужно продолжать работу над поддержанием хрупкой договорённости о прекращении огня.