Сочи, Краснодарский край, , 14:54 — REGNUM Организация Объединённых Наций оставила вакантным пост спецпосланника организации по Ливии с марта 2019 года. Об этом 29 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Принципиально важно для того, чтобы активизировать эту работу, чтобы генеральный секретарь как можно скорее прервал затянувшуюся паузу, когда пост специального посланника ООН по Ливии с марта прошлого года остаётся вакантным», — заявил Лавров.

«Это ситуация неприемлемая, и мы призвали генерального секретаря и напрямую, и я повторяю этот призыв сейчас: необходимо самым срочным образом назначить специального посланника по ливийскому урегулированию. Мы будем ждать соответствующих предложений от (генерального секретаря ООН) Антониу Гутерриша», — указал он.