Киев, , 14:58 — REGNUM Власти Украины ведут информационную войну против российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает 29 декабря телеканал 112.ua.

Он назвал действия украинских чиновников «ограниченными и дилетантскими».

«Они руководствовались именно политическими мотивами, что «российская вакцина «Спутник V» не может применяться в Украине, мы ждём американской вакцины, мы ждём немецкой вакцины, мы ждём британской вакцины, но любой, другой, настоящей, серьезной, а не русской», — сказал Медведчук.

Политик добавил, что в данный момент на Украине продолжается кампания по дискредитации эффективности российской вакцины.

По словам Медведчука, власти Украины, вместо того, чтобы проводить исследования и оценивать возможность использования российской вакцины, продолжают политические спекуляции, а также заявляют о том, что Украина получит вакцину в рамках программы COVAX.

«Это программа, которая внедряется ООН, куда входят 180 стран, где централизовано будет распространяться вакцина, какая — пока неизвестно, когда это будет происходить — тоже неизвестно», — отметил политик.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину от коронавирусной инфекции «гибридным оружием» России против Украины.