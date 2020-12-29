Киев, 29 декабря 2020, 14:58 — REGNUM Власти Украины ведут информационную войну против российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает 29 декабря телеканал 112.ua.
Он назвал действия украинских чиновников «ограниченными и дилетантскими».
Политик добавил, что в данный момент на Украине продолжается кампания по дискредитации эффективности российской вакцины.
По словам Медведчука, власти Украины, вместо того, чтобы проводить исследования и оценивать возможность использования российской вакцины, продолжают политические спекуляции, а также заявляют о том, что Украина получит вакцину в рамках программы COVAX.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину от коронавирусной инфекции «гибридным оружием» России против Украины.