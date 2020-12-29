Сеул, , 15:06 — REGNUM Самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W был замечен над Южной Кореей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отслеживающий активность авиации сервис No Callsing.

По данным сервиса, американский самолёт-разведчик вылетел с базы Кадена, расположенной на японском острове Окинава, и был замечен у южного побережья и центральным регионом страны.

Известно, что с последнего разведывательного полёта прошло одиннадцать дней.

Эксперты отмечают, что полёты возобновились после появления в СМИ информации о том, что в Пхеньяне проходит подготовка к военному параду.

Между тем, в декабре текущего года над Южной Корее также были замечены самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8C и самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E.

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