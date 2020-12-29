Краснодар, , 14:48 — REGNUM В Ливии нужно продолжать работу над поддержанием хрупкой договорённости о прекращении огня. Об этом 29 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«На самом деле ситуация весьма и весьма серьёзная. Были некоторые инциденты в нарушение договорённостей о прекращении огня не так давно на юге, но с тех пор ситуация в целом стабилизировалась, и в основном летние договорённости о прекращении огня соблюдаются», — заявил Лавров.

Этому надо всячески способствовать в том числе через поддержку созданного сторонами военного комитета «5+5», указал глава МИД РФ.

«Полезное консолидирующее значение играет и принципиальная договорённость по вопросу о доходам от экспорта нефти, которое нужно всячески воплощать в жизнь таким образом, чтобы все ливийские стороны ощущали свою причастность к доходам от этого экспорта национальго богатства ливийского народа», — указал он.