Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Лидер Лейбористкой партии Грузии Шалва Нателашвили обвинил послов США и Евросоюза Келли Дегнан и Карла Харцеля в том, что они в конфликте между оппозицией и правящей партией «Грузинская мечта» якобы встали на сторону властей. Об этом, как передает «Общественное телевидение Грузии», политик 29 декабря заявил во время беседы с журналистами.

Иностранные послы в Грузии выступили посредниками в вопросе урегулирования конфликта. Перед каждым туром переговоров они приглашают на беседу лидеров оппозиционных партий. Нателашвили заявил, что в это время дипломаты якобы действуют в интересах председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

«Послам следует прекратить переговоры с отдельными лидерами и партиями, чтобы хоть как-то склонить их на сторону Иванишвили. Они прямо говорят нам войти в парламент. Это — не функция посла и не роль дипломата. Они должны занимать позицию нейтрального посредника, иначе это — насилие, а не переговоры», — сказал лидер «лейбористов».

Нателашвили также сообщил, что пятый раунд переговоров между лидерами оппозиционных партий и представителями «Грузинской мечты» должен пройти в январе, после празднования Рождества.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры всех оппозиционных партий, которые прошли в парламент в ходе прошедших в октябре и ноябре выборов, заявили, что итоги голосования были «сфальсифицированы». Депутаты от оппозиции отказались входить в парламент. Они требуют от властей проведения новых выборов в 2021 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии нет политического кризиса — Гахария

Читайте развитие сюжета: В «Грузинской мечте» ответили на предложение провести выборы в 2022 году