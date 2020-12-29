Москва, , 14:48 — REGNUM Бывший вице-мэр Сочи, старший вице-президент оргкомитета Олимпиады в Сочи Сергей Суханов назначен генеральным директором корпорации «Туризм.РФ». Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил 29 декабря ТАСС.

По словам Чернышенко, Суханову хорошо знакомы проблемы туристической отрасли, у него есть опыт их эффективного решения. Так, Суханов руководил разработкой концепции развития Сочи как горноклиматического курорта. На её основе в Краснодарском крае строили объекты к Олимпиаде и Параолимпиаде 2014 года.

Вице-премьер выразил уверенность, что корпорация под руководством Суханова, а также Ростуризм в короткие сроки выведут внутренний туризм на новый уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, государственную структуру «Туризм.РФ» создали на базе АО «Курорты Северного Кавказа» для развития внутреннего туризма в России.