Уагадугу, , 14:56 — REGNUM Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе обещал объединить западноафриканскую нацию, раздираемую жестокими нападениями исламистских боевиков, когда он вступил в должность главы государства на второй пятилетний срок. Об этом сообщает информационное агенство Reuters со ссылкой на речь Каборе на церемонии инаугурации.

Каборе был приведен к присяге на церемонии 28 декабря после его победы на президентских выборах 22 ноября с 57,87% голосов. В ней приняли участие лидеры более десяти стран региона.

«Есть несколько проблем, но существуют и надежды на следующие пять лет. Я буду особенно внимательно относиться к вопросам национального примирения, мира и безопасности, которые заложат основу любого развития», — сказал Каборе.

Он добавил, что в ближайшие месяцы начнет консультации по «истинному национальному примирению».

Некогда стабильная страна в неспокойном Сахельском регионе, не имеющая выхода к морю, Буркина-Фасо была втянута в жестокий кризис безопасности на протяжении большей части первого срока Каборе. Кризис также охватил большую часть Западной Африки в последние годы. Исламистские повстанцы, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убили в этом году более 2000 человек в результате нападений в Буркина-Фасо. Около 1 миллиона человек были перемещены. Почти 7% избирателей не смогли проголосовать из-за угрозы безопасности. Этническая и религиозная напряженность, подпитываемая нападениями боевиков, также усилилась, раскалывая некогда мирные общины.

Каборе, который передал судьям Конституционного суда документ, декларирующий его имущество, после того, как он был приведен к присяге, также поклялся бороться с коррупцией во время своего последнего срока пребывания на этом посту.