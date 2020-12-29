Москва, , 14:45 — REGNUM Уходящий 2020 год был для всего мира нервным и последствия его будут плохими. Такое мнение 29 декабря высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.

«Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира. Какой-то уж больно он нервный», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь отметил, что жители планеты Земля пока еще не в полной мере осознали последствия нынешнего года, которые, по его мнению, будут плохими.

В то же время, как считает Песков, нынешний год дал силы для того, чтобы вести борьбу с этими последствиями.

«Мы теперь более или менее понимаем, как это делать», — добавил он.