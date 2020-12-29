Ново-Огарево, Московская область, , 14:29 — REGNUM Вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров необходимо возобновить. Об этом 29 декабря заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы с самого начала считали, что это не совсем правильное решение было принято, когда индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили. Понятно, что там начисляются потом, возможно, какие-то компенсационные коэффициенты и так далее, тем не менее они не покрывают, по мнению самих пенсионеров, которые рассчитывают, естественно, все свои доходы, тех потерь, которые они получают», — заявил Шмаков.

По его словам, решение привело к прекращению работы многими пенсионерами, в результате бюджет выиграл порядка 70 млрд на первом этапе, но затем потерял порядка 500 млрд.

Шмаков предложил дать поручение правительству, чтобы внимательно изучить этот вопрос.

«Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают. Но тем не менее Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», — отметил в ответ Путин.

«Там есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией», — добавил президент.