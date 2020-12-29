Сеул, , 14:48 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провёл 29 декабря телефонные переговоры с помощником главы МИД КНР У Цзянхао. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны обсудили ситуацию в регионе и обменялись мнениями относительно достижения денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

Но Гю Док также обратился к китайской стороне с просьбой помочь возобновлению межкорейских контактов. В свою очередь, У Цзянхао подтвердил готовность Пекина к сотрудничеству.

Стороны также договорились продолжить консультации по вопросам, связанным с КНДР, по различным каналам, включая проведение личной встречи в ближайшее время.