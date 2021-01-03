Москва, , 05:00 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов негативно оценил работу финансово-экономического блока правительства Михаила Мишустина, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Пришло правительство Мишустина. Мы считаем, что в целом доверие правительство оправдывает, хотя у нас негативная оценка финансово-экономического блока, и некоторые другие министерства явно не дорабатывают, особенно в условиях пандемии коронавируса, и, конечно же, уроки нужно будет извлекать», — заявил Миронов.

В 2020 году глава правительства Дмитрий Медведев был отправлен в отставку. Впервые утверждение министров и главы правительства РФ прошло в соответствии с новыми положениями Конституции.