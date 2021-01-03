Москва, , 04:27 — REGNUM В Госдуме на фоне воссоздания системы вытрезвителей предлагают создавать лечебные и реабилитационные учреждения для алкоголиков и наркоманов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Узаконивается возможность создавать такие нужные, полезные учреждения, но за деньги самих пьющих людей. Это главная претензия. Бюджетные учреждения, коллеги, и ничего другого нельзя придумывать, иначе мы получим проблему со штрафами, эвакуаторами и возмущениями людей», — рассуждает депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов.

«Статистика печальная: если 10 тыс. пьющих людей замерзают на морозе, сколько гибнет людей? Я не верю в эту ужасающую статистику. И если проблема в этом, то извините, этот сильно пьющий человек или наркоман все равно погибнет. Давайте решать главный вопрос: реабилитация и лечение. А вот с этим — полная тишина, никаких лечебно-трудовых учреждений вы не хотите создавать, потому что за это надо будет платить большие деньги. С людей пьющих и колющихся взять нечего, а потратить на спасение миллионов людей денег нет в бюджете — круг замыкается», — отметил Нилов.

С 1 января регионы России получают право на основе государственно-частного партнерства создавать вытрезвители. Услуги учреждений будут платными. Доставлять в учреждения будет полиция.