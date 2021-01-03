Москва, , 03:45 — REGNUM В России вводится разрешительный характер проведения митингов и других публичных мероприятий. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила депутат Госдумы Вера Ганзя.

«Очередные ужесточения в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»… Это ж как надо бояться свой народ, чтобы дать право чиновникам запрещать публичное мероприятие. Раньше организация митинга, шествия и пикетирования носила уведомительный характер, а теперь носит разрешительный характер. Раньше чиновники могли не согласовать митинг по какой-то причине. Эти причины иногда доходили до абсурда. А теперь можно вообще на париться придумыванием причин. Просто запретить и всё», — возмущена Ганзя.

Она также обратила внимание на принятый Госдумой закон, которым ужесточаются требования к финансированию митингов.

«Мы категорически против таких законов. Народ должен иметь право на свободное выражение своего мнения», — здобавила парламентарий.

В декабре 2020 года Совфед одобрил закон, ужесточающий требования к провидению митингов и акций, а также к освещению массовых мероприятий журналистами.

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