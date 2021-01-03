Москва, , 02:42 — REGNUM В ЛДПР сомневаются, что коэффициенты для расчета МРОТ и прожиточного минимума будут пересматриваться регулярно, передает корреспондент ИА REGNUM.

«То, что предложено изменить методику расчета, в целом это позитивно, другое дело, какие коэффициенты предлагается: 44 и 42 для прожиточного минимума и МРОТ — это недостаточно на наш взгляд, коэффициенты в Европе минимум 50%. Наши поправки, к сожалению, были отклонены. Пересматривать коэффициенты правительство предлагает не реже раза в пять лет, тем самым они устанавливают юридическую преемственность, потребительскую корзину тоже должны были пересматривать не реже одного раза в пять лет, но сколько раз мы видели, как правительство банально продлевало действие той корзины, которую давно пора было пересмотреть», — сказал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он напомнил, что парламентарии фракции предлагали увеличить МРОТ до 20 тыс. рублей, однако предложение не нашло поддержки.

«В России труд обесценен, у нас рост безработицы, за копейки граждане не хотят идти работать», — заключил Нилов.

С 1 января 2021 года МРОТ и прожиточный минимум в России будет рассчитываться по-новому.