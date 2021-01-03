Москва, , 01:02 — REGNUM Ужесточение наказания за оскорбление, хамство и клевету даст возможность властям затыкать рот оппонентам. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

«Повышение ответственности за хамство. На самом деле это отговорка, законопроект увеличивает ответственность за критику чиновников и власти, в два раза возрастают штрафы для граждан, изменяются и становятся очень размытыми формулировки, за которые можно будет привлекать за оскорбления», — сказал Куринный.

«Если раньше было абсолютно понятно: это ненормативная лексика, неприличная форма, то теперь это противоречие неким общепризнанным нормам морали и нравственности. Эти нормы нигде не закреплены, соответственно, это создает сколь угодно широкие возможности для региональных элит манипулировать законом и привлекать к ответственности тех, кто их критикует, тех, кто нелицеприятно отзывается о работе тех или иных групп чиновников. Штрафы вырастут вдвое и нет никакой реальной необходимости, более того нет опыта их применения», — отметил парламентарий.

По его мнению, «это своеобразная подготовка к избирательной кампании, будет возможность ограничивать свободу слова, будет возможность давить на своих оппонентов и затыкать им рот».

Совфед 25 декабря 2020 года одобрил закон о наказании за оскорбление, клевету, хамство, в том числе для чиновников.

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