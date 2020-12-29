Сочи, Краснодарский край, , 13:57 — REGNUM Россия и Турция намерены восстановить торговые отношение на допандемическом уровне в кратчайшие сроки. Об этом 29 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«По экономическим вопросам констатировали, что в условиях коронавирусных ограничений торговля сократилась, и нам необходимо наметить конкретные меры по обращению этой тенденции вспять и восстановлению поступательной динамики товарооборота», — заявил Лавров.

«Ключевую роль в решении этой задачи призвано сыграть межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, которая должна провести в будущем полноценное полноформатное заседание», — указал он.