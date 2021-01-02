Москва, , 05:00 — REGNUM В 2021 году Россия будет отмечать 30-летие путча. Как передает корреспондент, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Следующий год у нас памятный. Мы 19 августа будем отмечать 30-летие путча. Что вы сделали, коммунисты, был миллион в Москве — ничего не сделали! А можно было все остановить!» — возмущен Жириновский.

«Хорошо, не успели, прохлопали, а 8 декабря 1991 года? Беловежская пуща. Авантюристы! Хорошо, проспали 8 декабря, но 12 декабря Верховный совет РФСФР — незаконно, он не имел права ратификации беловежских соглашений, нужно было созывать съезд народных депутатов — они не созвали. Наплевать на законы! И ратифицировали — 101 коммунист, других партий не было.

Все рухнуло, цыплят по осени считают…» — заключил Жириновский.

19−22 августа 1991 г. в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота, известная как «августовский путч». С целью не допустить подписания Союзного договора, который должен был заменить СССР новой федерацией суверенных государств, представители высшего советского руководства во главе с вице-президентом СССР Геннадием Янаевым отстранили от власти президента СССР Михаила Горбачева и ввели в стране чрезвычайное положение.