Москва, , 03:52 — REGNUM Работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсий в 2021 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Мы настаиваем на том, что пенсии для работающих пенсионеров обязательно должны индексироваться, в новом году мы снова начнем борьбу за это, и я вас уверяю, мы победим, потому что норма Конституции теперь превыше всего», — заявил Миронов.

«И если у нас министр финансов (Антон Силуанов) разводит руками и рассказывает, что пенсия — это некая компенсация за утрату работы, а не заработанное людьми десятилетиями право на получение пенсии, то он глубоко ошибается, и жизнь заставит его поменять свою точку зрения. Президент заставит», — подчеркнул парламентарий.

«Президент будет как гарант Конституции, я уверен, что в 2021 году мы увидим принятие решений по индексации пенсий работающим пенсионерам», — заявил Миронов.

Ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России» намеревались обратиться в Конституционный суд в связи с неиндексацией пенсий работающим пенсионерам, однако не смогли набрать необходимых 90 подписей под обращением.

Отметим также, что Миронов перестал говорить о работе над возращение к прежнему пенсионному возрасту, хотя еще в 2019 году обещал приложить в 2020 году все усилия для возвращения к «дореформенному» расчету.