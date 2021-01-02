Москва, , 03:00 — REGNUM В КПРФ возмущены большим числом законов, который вводят новые запреты и ужесточают наказание, передает корреспондент ИА REGNUM.

Большой брат Цитата из к/ф «1984» реж Майкл Рэдфорд. Великобритания. 1984

«Свободное проведение публичных мероприятий становится невозможным, вдогонку вводится дополнительная ответственность за неумышленное перекрытие или блокирование транспортных магистралей. За это любого можно будет привлечь к уголовной ответственности, было бы желание», — отметил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Также он обратил внимание на расширение признаков и ответственности за такой состав, как клевета.

«Под состав клеветы будут подпадать абсолютно разные высказывания, в том числе и критика власти, как муниципальной, так и государственной, выраженная в неприличной форме и которая может быть индивидуально не определена, то есть ругать в целом чиновников, ругать администрацию будет нельзя не только под угрозой большой административной ответственности, но последующего уголовного дела, можно будет получить до трех лет», — сказал Куринный.

«То есть Госдумы решила обрадовать своих граждан резким усилением ответственности за распространение информации в интернете и возможностью получить уголовный срок за элементарную, неприятную критику власти», — заключил депутат.