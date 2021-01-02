Москва, , 00:01 — REGNUM «Справедливая Россия» намерена добиваться возвращения к прежнему порядку исчисления минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Справедливая Россия» — против новелл, придуманных Минфином, и будет призывать к возращению к нормальному порядку исчисления и МРОТ, и прожиточного минимума. Я напомню, наши предложения были одобрены РАН, так что нынешняя потребительская корзина должна составлять не менее 31 тыс. рублей, это наше предложение, и на том мы стоять будем», — заявил Миронов.

Он осудил новый порядок исчисления МРОТ и прожиточного минимума.

«Не устану повторять: это исхищрение для того, чтобы уйти от нормальной фиксации продовольственной корзины, которая действительно обеспечит прожиточный минимум. А вот все эти медианные заморочки придумывают только для того, чтобы навести туману и перестать фиксировать реальную бедность в нашей стране», — отметил Миронов.

С 2021 года Россия отказывается от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления, показатель определяется как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ на 2021 год устанавливается на уровне 42% медианной зарплаты по России.