Москва, , 13:42 — REGNUM Со стороны Киева не заметно политической воли к нормализации отношений с Москвой. Для диалога президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет предпосылок, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 29 декабря журналистам.

По словам Пескова, в Москве бы искренне хотели таких проявлений со стороны Киева. Однако пока не видно никакой политической воли и к реализации минских и парижских договорённостей.

Для российско-украинского разговора на высшем уровне, отметил он, должны по меньшей мере созреть предпосылки. Президент Путин не раз заявлял, что заинтересован в нормализации отношений с соседними странами, включая Украину.

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