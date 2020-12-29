Джакарта, , 13:35 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито объявил о росте числа случаев смерти от коронавируса в стране, сообщает Detik.

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«Число смертей увеличилось на 20% по сравнению с предыдущей неделей», — заявил Вику Адисасмито.

По его словам, в Индонезии есть пять провинций с наибольшим увеличением числа смертей от коронавируса. В Центральной Яве число смертей выросло на 167, в Восточной Яве — на 42, в Джокьякарте — на 23, в Западной Яве — на 22 и в Бантене — на 8.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии подтвердило 7903 случая заражения коронавирусом за сутки.

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