Москва, , 13:39 — REGNUM В Кремле не видят желания президента Украины Владимира Зеленского урегулировать конфликт в Донбассе и улучшить отношения с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 декабря, общаясь с журналистами.

«Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двусторонних отношений, чего мы бы искренне хотели», — сказал он.

Песков добавил, что Киев также не горит желанием выполнять Минские соглашения и договорённости, принятые в рамках «нормандского формата».

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее говорил о заинтересованности в нормализации отношений с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину от коронавирусной инфекции «гибридным оружием» России против Украины.

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