Баку, , 13:25 — REGNUM Роль России и Турции в качестве гарантов соглашения по Нагорному Карабаху особо отмечается Азербайджаном. Об этом 29 декабря говорится в заявлении азербайджанского МИД по итогам уходящего года.

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В заявлении напоминается, что 10 ноября Азербайджан, Россия и Армения подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

«Можно особо отметить роль Российской Федерации и Турецкой Республики как гарантов соглашения от 10 ноября, которое создало новую реальность в регионе и обеспечит долгожданный мир и стабильность», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря командующий миротворческой группировкой ВС РФ в Карабахе Рустам Мурадов заявил, что между Азербайджаном и Арменией произведен очередной обмен пленными, который обеспечили российские миротворцы.