Москва, , 13:15 — REGNUM Россия останется на своей позиции в вопросе отмены налогового соглашения с Нидерландами. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил 29 декабря журналистам.

Он напомнил, что с Кипром, Люксембургом и Мальтой удалось договориться, однако с Нидерландами компромисса в налоговом вопросе нет. В России запущена внутриправительственная, затем и внутригосударственная процедура по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с этим европейским королевством. Москва отступать не будет.

«Почему? Потому что у нас и в бюджете предусмотрены дополнительные ассигнования, которые мы недополучали в результате того, что деньги уходили через эти транзитные юрисдикции», — пояснил Силуанов.

Он отметил, что уровень налогообложения в Нидерландах для российских компаний составляет 2−3%. Теперь за отдельными исключениями ставка будет поднята до 15%, в бюджете учтены поступления от денонсации всех соглашений, это 150 млрд рублей.

Пока в планах нет пересмотра налоговых соглашений с крупными стратегическими партнёрами — Францией, США, Италией и КНР, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, о запуске процесса денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами в Минфине заявили в декабре. Нидерланды ранее не согласились на предложения, направленные также Кипру и Люксембургу.

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