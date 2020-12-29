Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Власти США втянули себя в антироссийскую и антикитайскую паранойю, и если в Вашингтоне считают, что за счёт этого смогут легче решить внутренние проблемы, то они ошибаются, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 29 декабря, комментируя высказывания избранного президента США Джо Байдена.

Как сообщалось ранее, Байден заявил, что США должны адаптировать свои приоритеты в военной сфере к современным реалиям на фоне «опасности», которая исходит от России и Китая.

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« Главный вызов для Джозефа Байдена и его администрации — это внутренний вызов: позиция Трампа, позиция республиканцев, позиция консервативного большинства WASP — белых англо-саксонских протестантов.

Что же касается России и Китая, то да, мы тоже вызов для любой власти в США, для любого президента и для всей этой страны в целом.

Вызов вызову, однако, рознь. Вызов и правильная реакция на него вполне могут давать положительный импульс развитию страны. А вот неверно истолкованный вызов и неверная реакция могут и будут страну разрушать…

В случае с нашей страной и Китаем США сейчас идут по второму пути. Они втянули себя в разрушительную антироссийскую и антикитайскую паранойю, и если в Вашингтоне считают, что за счёт неё смогут легче решить внутренние проблемы, то они ошибаются. Всё будет с точностью до наоборот.