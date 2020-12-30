30 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Коронавирус и его последствия — итоги 2020 года в Монголии

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ, , 12:03 — REGNUM Монголия закрыла границы

Монголия Иван Шилов © ИА REGNUM

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В конце января власти Монголии закрыли границу с Китаем в связи с угрозой распространения коронавируса, на пограничных пропускных пунктах запрещено движение автотранспорта и пешеходов.

С 11 марта в Монголии приостановили международное авиасообщение. Таким образом, монгольские студенты и граждане, которые в момент закрытия границ были в зарубежных странах, застряли за рубежом, что стало причиной возникновения протестного онлайн-движения.

Монголия в январе 2020 года эвакуировала 32 монгольских студентов из города Уханя. Это стало первым спецрейсом. Всего за год страна вернула на родину 109 спецрейсами 21 тысячу граждан.

Больница в Улан-Баторе. Монголия Mohs.mn

Парламентские выборы

В июне 2020 года в Монголии состоялись восьмые парламентские выборы. Участвовали 606 кандидатов, самое большое количество в истории парламентских выборов. По итогам Монгольская народная партия одержала абсолютную победу, получив 62 мандата.

«Победу правящей партии многие не ожидали. Но эта победа облегчит сохранение преемственности государственной политики и обеспечение политической стабильности», — считает эксперт Лувсандашийн Монхтулга.

Аресты политиков

Накануне парламентских выборов власти арестовали членов Великого государственного хурала (парламент Монголии) Нямтайширийна Номтойбаяра и Жаргалтулгына Эрдэнэбата, которые баллотировались в парламент. По итогам парламентских выборов Жаргалтулгын Эрдэнэбат был избран депутатом ВГХ, но до сих пор не освобожден.

Также в этом году экс-министр финансов Сангажавын Баярцогт, бывший исполнительный директор компании «Эрдэнэс Монгол» Баянжаргалын Бямбасайхан и политик Даваадоржийн Ганболд были осуждены на 4−10 лет, а бывший премьер-министр Санжийн Баяр — на 5 лет. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при подписании договора, связанного с проектом месторождения Оюу толгой.

Санжийн Баяр

Монголы впервые получали дивиденды от горнорудной отрасли

Впервые монголы начали получить дивиденды от богатства страны — началась выплата дивидендов акционерам госкомпании «Эрдэнэс Тавантолгой». В настоящее время более 2,5 миллиона граждан страны являются владельцами акций этой компании. «Эрдэнэс Тавантолгой» решила выплатить дивиденды в размере 90 тугриков за акцию своим акционерам, каждый гражданин получил в этом году 96 480 тугриков за свои 1072 акции. Таван толгой является одним из крупнейших в мире угольных месторождений, что находится на юге Монголии в пустыне Гоби. Его запасы оцениваются в 7,4 миллиарда тонн, около 40 процентов запасов составляет высококалорийный коксующийся уголь.

Внутренняя вспышка COVID-19

В ноябре 2020 года в стране зарегистрирован первый случай внутреннего заражения коронавирусом и обнаружен новый очаг инфекции. В связи с этим в стране, которая жила в режиме повышенной готовности в течение 10 месяцев, введен режим всеобщей готовности и карантин. Запрещен выезд-въезд из Улан-Батора. В связи с введением общенациональной изоляции запрещена работа большей части организаций. Кроме Улан-Батора, случаи заражения коронавирусом зафиксированы на территории пяти аймаков.

Власти обнулили тарифы электричества и объявили кредитные каникулы

Впервые власти Монголии с целью поддержки экономики освободили 99 процентов предприятий от уплаты взносов социального страхования. Также объявлены ипотечные каникулы, увеличен размер детского пособия до 100 тысяч тугриков. После введения общенациональный изоляции правительство обнулило тарифы на электроэнергию, отопление и водоснабжение для всех домохозяйств.

Монгольские тугрики

Проект «Оюу толгой»

Инвесторы проекта «Оюу толгой» (разработка крупного месторождения меди), который является одним из важных движущих сил экономики Монголии, еще не пришли к соглашению. В то время, когда TRQ и Rio Tinto обсуждали возможность увеличения затрат на подземную разработку, монгольское налоговое управление выдало еще один налоговый акт в размере 228 млн долларов. Также правительство Монголии заявило, что в случае необходимости готово аннулировать Дубайское соглашение.