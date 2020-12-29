Сочи, Краснодарский край, , 12:50 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым подготовку встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

По его словам, близкий диалог между главами двух государств, «взаимное доверие в отношениях между ними служит развитию не только двусторонних, но и региональных отношений».

«Сегодня мы проведем подготовку для встречи в верхах наших президентов в следующем году в Турции», — сказал Чавушоглу на заседании Совместной группы стратегического планирования МИД РФ и Турции в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 декабря, состоится встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу в Москве. Она станет подготовкой ко встрече российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в 2021 году.

Комментируя предстоящий визит Чавушоглу в Москву по приглашению Лаврова, в МИД РФ отметили, что турецкий гость примет участие в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ).