Афины , , 12:54 — REGNUM Специальный рейс с первой крупной поставкой вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 приземлился в международном аэропорту «Элефтериос Венизелос» в Афинах утром 29 декабря, сообщает AMNA.

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Для приема груза в аэропорт прибыла делегация министерства здравоохранения и службы гражданской обороны во главе с заместителем министра гражданской защиты и кризисного управления Никосом Хардалиасом, присутствовали также представители вооружённых сил и полиции.

Дозы вакцины будут распределены между пятью центральными складами и оттуда доставлены в центры вакцинации. Предполагается, что общая вакцинация медицинского персонала начнётся 4 января 2021 года и завершится 20 января, после чего начнётся вакцинация всего населения. Партия состоит из 83 850 доз вакцины.