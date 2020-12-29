Москва, , 12:14 — REGNUM Джо Байден ещё не успел вступить в должность, но уже очерчивает внешнеполитические приоритеты. Впрочем, еще осенью он называл Россию «самой большой угрозой», заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«По всей видимости, напряженность в отношениях США и России будет расти сообразно росту военных бюджетов. Хотя пандемия COVID-19 и мировой экономический кризис показали, что человечество уязвимо, что странам нужна кооперация.

Важно искать поводы для сближения, переговоров, взаимопомощи. Ведь многие международные связи и так оборваны из-за карантина.

Вместо этого идет создание образа врага, чтобы консолидировать сторонников за счет внешней угрозы.

Аналогичные процессы в России лишь усиливают общую напряженность. Международная безопасность не может быть поводом для политических спекуляций», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США должны принять меры в оборонной сфере для адаптации к «стратегическим сложностям», которые якобы диктуют Россия и Китай, заявил кандидат на пост главы Белого дома, демократ Джо Байден.

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