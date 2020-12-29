29 декабря 2020 | Время чтения 4 мин

Ватикан в своей деятельности руководствуется историческими константами и игнорирует исторические переменные. Почему же тогда в ситуации, когда с момента начала протестов в августе сего года в легитимности президенту Белоруссии начали отказывать ЕС и США, а в России стали появляться намеки на окончание его карьеры, Святой престол не считает Лукашенко проигравшим?

Станислав Стремидловский, , 12:48 — REGNUM



Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Католической церкви в Белоруссии архиепископ Тадеуш Кондрусевич объявил о переносе празднования своего 75-летнего юбилея, который планировал отметить 3 января 2021 года, добавив, что в этот день он планирует совершить в Минском соборе «две святые мессы», чтобы «поблагодарить Бога за время, которое я прожил, и за те многочисленные милости, которыми Он одарил меня». Перенос «юбилейных торжеств» на «более позднее и более подходящее время, о котором будет объявлено позже», он объяснил пандемией коронавируса и тем, что, пребывая за границей, не знал, когда вернется.

Причины отсутствия Кондрусевича в стране и на кафедре хорошо известны. О них рассказывал президент Белоруссии Александр Лукашенко после того, как 31 августа белорусские пограничники не пропустили возвращающегося из Польши архиепископа обратно. Вскоре Лукашенко пояснил, что монсеньор неожиданно выехал для консультаций в Варшаву, где получил определенные задачи, затем уточнил, что тот «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну». Четыре следующих месяца «дело Кондрусевича» являлось главным предметом публичных дискуссий о состоянии белорусско-ватиканских отношений. Хотя как барометр лишь показывает погоду, но не предопределяет ее, так и этот инцидент был поводом для Минска и Святого престола расставить более важные, пожалуй, даже стратегические акценты. Между сторонами начался интенсивный дипломатический обмен. В Белоруссии в сентябре побывал секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер, однако договоренность в итоге была достигнута на самом высоком уровне, для чего понадобился необычный визит в Минск апостольского нунция в Великобритании архиепископа Паоло Гуджеротти, который передал Лукашенко личное послание папы Римского Франциска.

Архиепископ Пол Галлахер Österreichisches Außenministerium

Как позже говорил белорусский президент, им стало письмо «мелким шрифтом на двух листах», где было «очень много, очень добрых слов много в адрес государства, в адрес людей» и «один из вопросов — вернуть на Рождество Кондрусевича». Практически сразу же выяснилось, что «опасности» архиепископ больше не представляет, впустить его в страну можно. При этом Лукашенко, сообщивший об обстоятельствах обсуждения дела Кондрусевича во время посещения детской инфекционной больницы, зачем-то особо остановился на том, что здесь не было никакой политики. «Вы знаете мои отношения с нынешним папой Франциском, — сказал президент. — Я его очень уважаю. Вот это такой наш человек. Он не играется в политику, хотя он же глава государства… И не верьте тому, что тут, знаете, Лукашенко кого-то переиграл, папа Римский сейчас чуть ли не за Беларусь будет. Я этими категориями не рассуждал, понимая и то, что папа Римский и так честный, порядочный человек. Но политических игр не было. Я клянусь». Однако понтифик не часто отправляет светским политикам письма «мелким шрифтом на двух листах», обычно хватает и половины страницы. Поэтому возникает много вопросов относительно содержательной части нынешнего диалога между Ватиканом и Минском.

Очевидно, что в нём велика доля межгосударственной составляющей с учетом церковной специфики. Как ранее писало ИА REGNUM, после посещения Белоруссии в июне 2008 года государственного секретарем Святого престола кардиналом Тарчизио Бертоне, который был принят Лукашенко, в информационном поле появилась тема конкордата, регулирующего правовое положение Католической церкви в Белоруссии. И тогда же римскому епископу, которым на тот момент был Бенедикт XVI, отправили приглашение посетить Белоруссию. Более тесные и близкие отношения, правда, сложились у Лукашенко с папой Франциском. И в мае 2016 года, когда белорусский президент посещал с визитом Ватиканом, и в эту жаркую политическую осень, принимая посланцев Святого престола, Лукашенко наговорил немало комплиментов в адрес понтифика. Причем, похоже, они были взаимными. Загадка в другом. Ватикан в своей деятельности руководствуется историческими константами и игнорирует исторические переменные. Почему же тогда в ситуации, когда с момента начала протестов в августе сего года в легитимности президенту Белоруссии начали отказывать ЕС и США, а в России стали появляться намеки на окончание его карьеры, Святой престол не считает Лукашенко проигравшим? Что заставляет понтификат видеть в нём историческую константу?

Встреча Александра Лукашенко и папы Франциска в Ватикане. Май 2016 года Сайт президента Белоруссии

Не исключено, что дело не только в каких-то личных обоюдных симпатиях «народного папы» и «народного президента», но и в очень хорошей информированности Ватикана и его понимании изменившихся геополитических процессов. В белорусском президенте могут быть заинтересованы определенные силы на Западе, предполагающие реализацию своих проектов сохранения «нейтральной Белоруссии», лишь бы она не качнулась в сторону России. Возможности для реализации такого курса есть у Евросоюза в лице Германии и США. Что касается европейцев, то не похоже, чтобы Берлин был активен. В отличие от Вашингтона. Так, на днях США расширили санкционный пакет в отношении Минска, хотя мотивации к тому не просматривалось, за исключением одной — желания администрации Дональда Трампа осложнить работу будущей команды Джо Байдена, на которую возлагают большие надежды в Ватикане, на белорусском направлении. А одновременно под конец сего года была также приведена к присяге новый посол США в Белоруссии Джули Фишер. Если Святой престол знает или догадывается о предстоящей игре американцев с Минском, это его, безусловно, может стимулировать делать ставку на Лукашенко.