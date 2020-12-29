Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге на судостроительном предприятии «Северная верфь» 29 декабря состоялась торжественная церемония передачи головного корвета «Гремящий» проекта 20 385 в состав Военно-морского флота России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Корвет «Гремящий» ПАО «Северная верфь»

Церемония передачи корабля в состав Тихоокеанского флота России ознаменовалась поднятием Андреевского флага на корвете.

Напомним, ранее корвет прошел комплекс госиспытаний в Балтийском и Баренцевом морях. В частности, крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», выпущенными с корвета «Гремящий», были поражены береговая и морская цели в Белом море.

Как сообщало ИА REGNUM, корвет «Гремящий» проекта 20 385 отличается от своих предшественников проекта 20 380 усиленным ударным потенциалом и новой бортовой системой ПВО.

В частности, корвет оснащен восемью универсальными пусковыми установками, пригодными для запуска крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковых ракет «Циркон».

Кроме того, на корабле с 12 до 16 увеличено количество пусковых установок зенитных ракет комплекса «Редут».

Корвет длиной 104 метра и водоизмещением 2200 тонн вооружен 100-мм артиллерийской установкой, двумя 30-мм зенитными артиллерийскими комплексами АК-630М и противолодочным комплексом «Пакет». Корвет оборудован палубным ангаром для противолодочного вертолета Ка-27ПЛ.

«На основании приемного акта приказываю зачислить корвет «Гремящий» в состав 114 бригады кораблей охраны водного района объединенного командования войск и сил на северо-востоке РФ Тихоокеанского флота», — сказал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов во время поднятия Андреевского флага.

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