Джакарта, , 12:05 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что правительство нацелено ввести вакцину от коронавируса 181 миллиону человек, сообщает Kompas.

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«Из 269 миллионов индонезийцев, если мы хотим добиться коллективного иммунитета, необходимо ввести вакцину 188 миллионам граждан старше 18 лет», — заявил министр здравоохранения.

По словам министра, из этих 188 миллионов, есть граждане с серьезными сопутствующими заболеваниями, беременные и граждане с COVID-19. Таким образом, остается 181 млн человек.

Правительство Индонезии считает, что одному человеку нужны две дозы вакцины от коронавируса. Так, по данным министерства, общее количество необходимых доз вакцин от коронавируса составляет 426 млн ампул.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты Анис Басведан получил отрицательный результат на коронавирус после того, как почти месяц находился в самоизоляции.

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