Стокгольм, , 12:05 — REGNUM Правительство Швеции хочет заполучить возможность установить обязательное к исполнению гражданами требование по ношению средств индивидуальной защиты полости рта и органов дыхания. В частности, такие правовые возможности будут предоставлены властям в случае принятия закона о пандемии, который может вступить в силу уже с 10 января. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Напомним, что сейчас правительство Швеции ведет активную работу по принятию закона о пандемии, который существенно расширит полномочия исполнительной власти.

В настоящее время, подчеркивают шведские журналисты, отсутствует какое-либо правовое обоснование, позволяющее властям вводить обязательный масочный режим в Швеции. Правительство не может принудить граждан носить маски ни в общественном транспорте, ни в общественных местах. Однако если закон о пандемии будет одобрен Риксдагом, у правительства такая возможность появится.

«Правительству нельзя по закону устанавливать тотальный масочный режим, но оно может это сделать, дополнив другие нормативные акты, если сочтет это необходимым», — заявила эксперт в области публичного права Карин Аман.

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