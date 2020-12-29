Махачкала, , 12:00 — REGNUM Заместители председателя правительства Дагестана Уммупазиль Омарова и Инсаф Хайруллин освобождены от занимаемой должности. Соответствующие указы подписал 29 декабря врио главы республики Сергей Меликов.

Уммупазиль Омарова была назначена вице-премьером — министром образования и науки Дагестана в январе 2018 года. Сохранила ли она за собой пост министра пока не известно.

Инсаф Хайруллин получил должность заместителя председателя правительства Дагестана в июне текущего года. Ранее в разные годы он работал замминистра экономики и промышленности Татарии, первым заместителем исполнительного директора государственного жилищного фонда при президенте республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Меликов указом от 28 декабря утвердил структуру нового правительства Дагестана, поскольку прежнее было отравлено в отставку 24 ноября. Согласно документу, у премьер-министра республики будет семь заместителей, в том числе два первых.

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