Гюмри, Армения, , 12:02 — REGNUM С визитом на 102-й военной базе Южного военного округа РФ, которая находится в Гюмри, побывала военная делегация министерства обороны Армении во главе с министром обороны республики Вагаршаком Арутюняном. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба ЮВО.

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«В рамках визита армянские военные ознакомились с объектами инфраструктуры, образцами вооружения и военной техники российской военной базы, поздравили командование и личный состав с днем образования воинской части и наступающим Новым годом», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также уточняется, что посещение армянской делегацией православной церкви Святой Великомученицы Александры и военно-исторического музея соединения, которые находятся на территории военной базы, стали отдельными пунктами визита.

Отметим, военная база России находится в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года, который в 2010 году был продлен до 2044 года.