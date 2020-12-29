Киев, 29 декабря 2020, 12:01 — REGNUM Иран до сих пор не передал Украине отчёт о причинах авиакатастрофы самолёта Международных авиалиний Украины (МАУ). Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин 29 декабря в интервью BBC Украина.
Енин отметил недостаток доверия между Украиной и Ираном:
Напомним, ранее ряд СМИ сообщил о том, что Иран передал Украине отчёт о причинах авиакатастрофы самолёта, сбитого над Тегераном в начале 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведёт жёсткие переговоры с Ираном и неизбежно добьётся справедливости.
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