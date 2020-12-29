29 декабря 2020 | Время чтения 4 мин

Сейчас можно констатировать, что условий для начала переговоров об армяно-азербайджанской границе нет, диалог между Ереваном и Баку будет проблематичным. Препятствием является нестабильность политической системы в Армении, так как неизвестно, удержит ли Пашинян власть. А если нет, то какую политику будут выстраивать те силы, которые его сменят.

Станислав Тарасов, , 12:14 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в преддверии своего участия в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня в Сочи, выступил с несколько неожиданным заявлением. По его словам, в повестку переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым турецкая сторона включила и вопрос границ между Азербайджаном и Арменией после заключения 10 ноября соглашения о прекращении карабахской войны. «Необходимо, чтобы безопасность границ Азербайджана была обеспечена в рамках мер международного права, — подчеркнул Чавушоглу. — В этом вопросе мы рассмотрим шаги, которые будет необходимо предпринять».

Сергей лавров и Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

Пограничный вопрос между двумя конфликтующими сторонами стал открыто обсуждаться в связи с расположенным в Гегаркуникской области Армении Соткским месторождением, часть которого, как утверждают в Баку, находится на территории Азербайджана. В этой связи появились сообщения, что представители Вооруженных сил Армении, России и Азербайджана начали демаркационные работы с использованием специальных средств (GPS) на прежней армяно-карабахской, ныне армяно-азербайджанской границе. Затем возникла проблема в Сюникской области Армении. Согласно соглашению о прекращении войны, к Баку перешла часть территорий, бывших под контролем Еревана, в том числе Зангеланский район, граничащий с Сюникской областью, что приблизило армяно-азербайджанскую границу к армянским населенным пунктам, вызвав недовольство местных жителей. Главы общин Сюникской области заявили об угрозе безопасности для региона, стали перекрывать дороги и потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства. Тот ответил, что армянские военные отступили на границу бывшей советской Армении, чтобы подконтрольная им территория совпадала с зоной ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, а тогда в случае необходимости «Россия вмешается в решение этого вопроса».

Протест за отставку Пашиняна в Ереване после соглашения по Карабаху Цитата из видео на YouTube

Однако в любом случае уточнение границ после завершения войны в Карабахе относится исключительно к компетенции подписантов известного соглашения. При чем тут Турция? По мнению бывшего турецкого посла в США Шюкрю Элекдага, «Анкара стремится как можно быстрее практически реализовать один из пунктов мирного соглашения, предусматривающий создание через территорию Армении транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью, что считается одним из главных достижений турецко-азербайджанского альянса в карабахской войне, выигрышем стратегического характера». «Нахичевань, связанная с Азербайджаном статусом автономной республики, отделена от азербайджанских земель частью территории, называемой Занзегурским коридором, относящимся к Армении, — говорит Элекдаг. — Открытие пути в Азербайджан из Нахичевани через этот коридор обеспечивает Турции выход в Среднюю Азию, а Азербайджану — доступ в Европу через Анатолию». Однако Анкара опасается, что этот проект может быть «заморожен» из-за дискуссий между Арменией и Азербайджаном по поводу определения границ, которая, по оценке многих экспертов, «может быть сложной и длительной».

Более того, не исключено, что этой ситуацией попытаются воспользоваться США, которые, по оценке американского издания National Review, «проспали со своими президентскими выборами карабахскую войну, а теперь могут вмешаться в ситуацию для снижения «зависимости» Баку и Еревана от Москвы и Баку от Анкары». Поэтому в задачу турецкой дипломатии на данном этапе урегулирования границ входить закрепление именно на предполагаемом армянском участке нахичеванского коридора, не дожидаясь общего урегулирования пограничных проблем между Баку и Ереваном. Точнее, как выразился один турецкий эксперт, «Анкаре и Баку необходимо именно сейчас использовать в своих интересах благоприятно складывающуюся для них международную конъюнктуру, чтобы точку опоры в варианте коридора между Азербайджаном и Нахичеванью превратить в отпечаток стопы, завязав на нее интересы России». По его словам, «для Турции и Азербайджана это сейчас главный общий репертуар в Закавказье». Правда, в США не отрицают наличия и так называемого скрытого сценария: на определенном этапе вклиниться в турецко-азербайджанский альянс через возобновление дипломатических и экономических усилий в Закавказье.

Турки хорошо чувствуют ситуацию и стремятся во что бы то ни стало подключить Россию к совместному конструированию системы региональной безопасности и сотрудничества, чтобы сократить на данном этапе возможности для США и ЕС проводить различные маневры в Закавказье, поскольку Вашингтон и Брюссель, по мнению хорватского издания Geopolitika. news, «лишены возможности из-за санкций вести с Москвой активный политический диалог на кавказском направлении». Главной площадкой для предстоящих сражений станет правовой статус Нагорного Карабаха, «дискуссия по этому поводу может занять годы», как, кстати, и дискуссии по поводу определения границ между Азербайджаном и Арменией. В этой связи и Москве необходимо будет определяться со своими дальнейшими конкретными шагами, ориентируясь на два основных момента. Во-первых, России нужно сохранить хорошие отношения и с Анкарой и Баку, и поддерживать стратегический диалог с Ереваном. Во-вторых, обеспечить достижение своих национальных интересов в Закавказье — традиционной сфере своего геополитического влияния.

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Пока же можно констатировать следующее: условий для начала переговоров об армяно-азербайджанской границе нет, переговоры между Ереваном и Баку окажутся проблематичными. Препятствием для начала их является нестабильность политической системы в самой Армении, так как неизвестно, удержит ли Пашинян политическую власть. А если нет, то какую политику станут выстраивать те силы, которые его сменят. Наконец, полная делимитация границ для Баку будет возможна только при условии определения статуса Нагорного Карабаха, до чего пока еще далеко. Так что переговоры между Лавровым и Чавушоглу в Сочи о контурных линиях между Азербайджаном и Арменией обещают стать интересными и интригующими.