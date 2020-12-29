Хартум, , 10:47 — REGNUM Правительство Судана разместит «большое количество» войск в штате Южный Дарфур после недавнего убийства 15 человек в результате вспышки насилия местных племен. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со на заявление губернатора штата.

На встрече Комитета государственной безопасности с военными и местными лидерами в Герейде было принято решение развернуть войска «в большом количестве» для преследования преступников и сбора оружия, сообщил губернатор Южного Дарфура Муса Махди. Они также договорились о создании Следственного комитета, добавил он.

Напомним, что недавний спор из-за источника воды между членами племен масалит и фаллата в городе Герейда закончился убийством двух человек из племени Фаллата, сообщает информационное агентство SUNA со ссылкой на заявления двух местных лидеров.

Один из лидеров сказал, что члены фаллаты ответили убийством 13 человек из Масалита и ранением еще 34 человек. Герейда расположена в 97 километрах к югу от Ньялы, столицы штата Южный Дарфур.

Штат Южный Дарфур является частью беспокойного региона Дарфур на западе Судана. Конфликт в суданском Западном Дарфуре начался после того, как в основном неарабские повстанцы выступили против Хартума. Правительственные войска и главным образом арабское ополчение, которые двинулись на подавление восстания, были обвинены в зверствах. По оценкам правозащитников, 300 000 человек были убиты в результате подавления восстания, а 2,5 миллионов были перемещены.

По словам журналистов, за последние два года в этом районе произошло несколько кровопролитных столкновений между племенами. Последняя вспышка насилия стала первой с момента достижения примирения в октябре.

В октябре переходные власти Судана заключили мирное соглашение с некоторыми повстанческими группировками из Дарфура. Но группа, которая была наиболее активна в регионе, не подписала соглашение.