Москва, , 10:31 — REGNUM Выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу не поможет Вашингтону скрыть сведения в области военного строительства, заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, Россия готова предоставлять своё воздушное пространство для наблюдательных полётов действующим участникам договора, поскольку Москве нечего скрывать — «мы не нарушаем никаких взятых на себя международных обязательств».

«В то же время выход США из Договора не поможет им скрыть какие-то сведения в области военного строительства», — сказал он в интервью ТАСС.

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Бондарев уточнил, что эти данные можно получить из самолётов наблюдения, они могут быть зафиксированы аэрофотоаппаратами на дозволенной высоте.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2020 года США вышли из ДОН — якобы из-за нарушений этого договора со стороны России. Этот договор разрешает свободные полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

В Москве заявили, что участники Договора по открытому небу должны гарантировать конфиденциальность сведений, получаемых ими во время наблюдательных полётов. Такие гарантии участники ДОН должны дать в письменном виде.

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