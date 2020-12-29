29 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

Вячеслав Зимонин, , 12:10 — REGNUM Так, ссылаясь на заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который недавно поведал россиянам о мероприятиях военного министерства по улучшению инфраструктуры на Курильских островах, являющихся самым восточным форпостом системы обороны Российской Федерации, японское издание Yahoo News Japan рассказывает своим пользователям о «бурной милитаризации» Курил, о том, что «российские военные строители уже ввели в эксплуатацию на Курильских островах более 25 различных сооружений, принадлежащих Минобороны РФ. И сообщает, что всего в плане значится возведение 51 сейсмостойкого объекта на данной территории…». Издание не хочет замечать, что при этом главным образом речь идет о возведении жилья для солдат и офицерских семей выполняющей абсолютно оборонительные задачи 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии. Более того, оно пытается запугать читателя «возможно» имеющимися у России «планами размещения на Курилах новых военных подразделений».

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

У японского читателя невольно возникает вопрос: «А для чего?»

Заметим, что начатая совсем недавно активизация мер по совершенствованию российской инфраструктуры на южных Курилах, которые Токио, вопреки послевоенным (1945 г.) решениям союзников, лишивших Японию как одного из главных агрессоров во Второй мировой войне этих и ряда других, ранее неправедным путем захваченных ею территорий, является ответом на то, что официальный Токио несколько лет назад «законодательно» включил их в состав своего государства, а с приходом к власти нового правительства во главе с Ё. Сугой использует каждую возможность заявлять об этом на весь мир и обвинять Россию в неправомерном владении Курилами, якобы создающем угрозу суверенитету и безопасности Японии, на что уже не раз обращало внимание ИА REGNUM.

Глава МЧС России Евгений Зиничев открыл новый Аварийно-спасательный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Южно-Курильском городском округе, на острове Кунашир 65.mchs.gov.ru

Цель приведенных выше и подобных им измышлений очевидна: на фоне откровенных реваншистских устремлений в определенных кругах японской «элиты» поднять психоз, вызвать у простых японцев опасения в подготовке Россией условий для возможной агрессии против Японских островов. К сожалению, и об этом свидетельствуют приводимые Yahoo News Japan некоторые отзывы на опубликованный в издании материал. Так, озабоченный строительными работами на российских островах японец, подписавшийся hou, заявляет, что «при этом россияне наверняка мечтают с помощью Китая (? — В. З.) подобраться к Хоккайдо». А читатель под ником yas прямо увидел в строительстве казарм и домов офицерского состава на Курилах планы «захвата Хоккайдо». И предупреждает: «Если нам не усилить оборону нашего северного направления, то Россия вторгнется на Хоккайдо. Хватит! Если мы не проснемся от своего пацифизма (? — В. З.), то Япония пропадет!»

В связи с подобными высказываниями хотелось бы обратить внимание японских читателей на то, что у России (точнее, в то время — Советского Союза) был реальный шанс овладеть по согласованию с американским и другими союзниками по крайней мере половиной острова Хоккайдо и создать там зону оккупации уже в августе-сентябре 1945 г. Японию спасло от этого только принятие императорского решения о капитуляции перед объединенной мощью союзных сил. Необходимость высадки советских войск для принуждения японского агрессора к миру отпала, и главнокомандующим Вооруженными силами СССР в войне с Японией Маршалом Советского Союза А. М. Василевским было принято решение высадку отменить и вернуть уже шедшие в сторону Хоккайдо десантные силы, о чем мне не раз приходилось писать в публикациях о тех событиях. Советский Союз ценой пролитой крови своих солдат и офицеров вернул в августе 1945 г. ранее исконно принадлежавшие России территории Южного Сахалина и Курильских островов, а другой территории нашей стране было не нужно, хотя определенные исторические основания для союзного решения об оккупации Хоккайдо именно советскими восками были.

Дело в том, что не только Сахалин и Курилы, но и остров Хоккайдо (Эдзо) до реформ Мэйдзи был для Японии… заграницей.

Хоккайдо

Японцы тогда заселяли остров Хонсю и даже не знали о существовании Сахалина и Курил, называемых сегодня в Японии «северными территориями». История первооткрытия и первоосвоения Сахалина, Курильских островов и Хоккайдо неопровержимо доказывает, что острова севернее Хоккайдо, известные в России на основе донесений русских исследователей-землепроходцев еще с ХVII в., населялись переехавшими в далекие времена с континента племенами белолицых гиляков, орочен, а также айнами и курильцами. Японцы же тогда заселяли остров Хонсю и даже не знали о существовании этих «северных территорий». В состав японской империи не входил и крупный остров Матмай (последующие названия Эдзо, Хоккайдо), населенный айнами.

На протяжении более двух веков (с 1639 по 1854 год) Япония вообще проводила политику национальной изоляции от внешнего мира. Выезд японцев за пределы территории своей страны и въезд иностранцев строго запрещались. Если Россия еще с ХVII в. проявляла интерес к этому району земного шара, то в Японии до начала ХIХ в. продолжалась дискуссия — стоит ли направлять на север силы и колонизировать даже Хоккайдо, а о Курилах вообще речи не было. Остров Хоккайдо японское правительство считало не составной частью своей империи, а «иностранным государством» или «ничейной землей» между Японией и Россией, о чем свидетельствует, в частности, карта из «Полного атласа Японии» за 1982 г.

Фактически до середины ХIХ в. Япония не имела никаких юридических прав на земельные владения севернее о. Хоккайдо, да и здесь граница частично осваиваемых, но не закрепленных государственными актами японских владений проходила где-то посередине острова. В северной же части Хоккайдо, на Сахалине и Курилах местные жители исправно платили ясак российской казне, что являлось свидетельством принадлежности этих территорий Российской империи. Но это были общепринятые для международных отношений того времени нормы. В конце концов Россия сама постепенно прекратила сношения с населением Северного Хоккайдо, а южная часть Сахалина и Курилы в результате ослабления российских позиций на Дальнем Востоке перешли во владения Японии в результате сложных, в том числе военных, событий, что также соответствовало общепринятым нормам.

Поэтому и территориальные изменения, связанные с возвращением в состав СССР исконно российских Южного Сахалина и Курильских островов, произошедшие в результате Советско-японской войны 1945 г., закрепленные признанными после войны Японией союзными решениями (см.: карту с обозначением границ территории Японии согласно меморандуму Д. Макартура № 677), законны и нерушимы.

А территория острова Хоккайдо также законно принадлежит Японии, и Россия не имеет никакого желания претендовать на этот остров.

А вот Япония рисует свои границы до середины острова Сахалин и до юга полуострова Камчатка.

Так кто же и кому угрожает?