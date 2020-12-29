Джакарта, , 10:21 — REGNUM Губернатор Джакарты Анис Басведан получил отрицательный результат на коронавирус после того, как почти месяц находился в самоизоляции, сообщает CNN Indonesia.

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«Аниес Басведан получил отрицательный тест на коронавиурс, вернулся домой и скоро вернется в мэрию», — заявил журналистам заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патрия.

Известно, что губернатор находился в независимой изоляции почти месяц, а именно с 1 декабря 2020 года, после того, как у него обнаружили коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки туристов, посещающих Западную Яву, получили положительный результат на коронавирус во время рождественских праздников 2020 года.

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