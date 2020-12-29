Стокгольм, , 10:23 — REGNUM После принятия нового законопроекта о пандемии в некоторых чрезвычайных ситуациях правительство Швеции будет уполномочено принимать решения о закрытии магазинов, общественного транспорта или торговых центров. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Правительство Швеции представило законопроект о пандемии в Законодательный совет. Если инициатива будет одобрена органом и утверждена Риксдагом, она вступит в силу 10 января и будет действовать до конца сентября 2021 года. В правительстве уже пообещали юридически закрепить порядок работы для магазинов и торговых центров.

«Речь идет об определенных типах торговых точек, таких как торговые центры и универмаги, где риск распространения коронавирусной инфекции оценивается как высокий и где наблюдается большое скопление людей», — заявил министр экономики Швеции Ибрагим Байлан.

Правительство также может принять решение о закрытии ресторанов. Лица, нарушившие ограничения, могут быть оштрафованы на сумму от 200 до 4000 шведских крон (€20−400).